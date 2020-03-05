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Beşiktaş - Ankaragücü maçı öncesi detaylar
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BEŞİKTAŞ - ANKARAGÜCÜ MAÇI ÖNCESİ DETAYLAR

Beşiktaş - Ankaragücü maçı öncesi detaylar

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 25'inci haftasında Beşiktaş'a konuk oluyor. İki takım arasında oynanan maçlarda dikkati çeken ayrıntılar...

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Süper Lig'in geride kalan 24 haftasında 20 puanla 17'nci sırada bulunan MKE Ankaragücü, yarın akşam saat 20:00'da İstanbul'da Beşiktaş'a konuk oluyor. Başkent ekibinin rakibi Beşiktaş, Süper Lig'de 40 puanla 5'inci sırada bulunuyor. Siyah beyazlı takım son 5 maçının 3'ünü galibiyetle kapattı. 

Ankaragücü, Beşiktaş'a konuk olduğu son 30 maçın 29'unu kaybetti, sahadan sadece 1 kez galip gelebildi. 

Ankaragücü, İstanbul'da son 11 maçı kaybetti. 

Ankaragücü, Beşiktaş'a karşı oynadığı son 23 Süper Lig maçında sadece 1 kez gülebildi. ( 4 beraberlik, 18 mağlubiyet )  Bu süre zarfında sadece Şubat 2011'de Ankara'da 1-0 kazandı. 

Beşiktaş, son 5 iç saha maçında 8 puan kaybetti.

Son 2 maçını kaybeden sarı lacivertliler, daha önce ki 8 maçta tek yenilgi aldı.  ( 2 galibiyet, 5 beraberlik ) 

2019-2020 sezonunda Beşiktaş, 17 gol ile duran toptan en fazla gol bulan ekip. Ankaragücü ise 10 gol ile kalesinde en fazla kafa golü gören takım. ,

Beşiktaş, Ankaragücü maçı sonrası Galatasaray ile oynayacak. Bu karşılaşma öncesi 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor bu durum Başkent ekibi bakımından bir avantaj sağlıyor. 

Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir ve Tyler Boyd, yarın ki karşılaşmada kart gördükleri takdirde Galatasaray karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

GÖKHAN GÖNÜL VE DORUKHAN TOKÖZ ANKARAGÜCÜ'NE KARŞI YOK

Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta sakatlanan ve sağ üst arka (biceps femoris) adalesinde 1. derece kas zorlanması tespit edilen Gökhan Gönül, MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı ekipte henüz hazır olmayan Dorukhan Toköz de yarınki karşılaşmada görev alamayacak.

102. RANDEVU

İki takım arasında geride kalan 101 maçta Beşiktaş 68, başkent ekibi 8 galibiyet aldı, 25 karşılaşmada da taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

Lig maçlarında siyah-beyazlıların attığı 188 gole, sarı-lacivertliler 67 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Ankara'da yapılan müsabaka golsüz sona erdi.

 

 

 

 

 
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