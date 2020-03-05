İlker Karakaş: Formaya talibim

İlker Karakaş, forma giymeye hazır olduğunu belirterek "Stancu'nun olmaması takım için takım için tabii ki de bir dezavantaj. Ama onun arkasında ben varım, hazırım. Geriye kalan süreçte takımıma en iyi şekilde katkı vermek istiyorum. Formaya talibim. Hazırlıklarımız çok iyi şekilde devam ediyor. Geçen hafta Galatasaray'a karşı deplasmanda mağlubiyet aldık. Şimdi bire bir rakibimiz Antalyaspor ile oynayacağız. Artık alt tarafların hesabına girmek istemiyoruz. Bir an önce oralardan kurtulmak istiyoruz. Çok iyi gidiyor hazırlıklarımız. İnşallah evimizde 3 puan alıp, alt tarafla bağımızı kesmek istiyoruz. Hamza hoca geldikten sonra takımımız çok nüyük bir çıkış yakaladı. Çok puanlarımızı topladık. İnşallah çıkışımızı sürdürerek ilk 8 içerisinde ligi bitirmek istiyoruz." dedi.

ATALAY GÖKÇE:KENDİMİ EN İYİ ŞEKİLDE GÖSTERMEK İSTİYORUM

Altyapıdan A Takıma yükseldiği için mutlu olduğunu ifade eden genç oyuncu Atalay Gökçe "Altyapıda herkesin o telleri aşıp buraya gelmek. Buradan abilerimle olmak onlardan çok şey kapmak beni gururlandırıyor. Burada çok yüksek bir tempo var. Abilerim sağ olsunlar çok yardımcı oluyorlar. Gerçekten böyle bir grubun arasına geldiğim için çok mutluyum. Hayalimiz olan kişilerle antrenman yapmak beni çok gururlandırıyor. Genç milli takımlarda çok forma şansı buldum. Bunu A Milli Takım ile yükseltmek istiyorum. Burada da şans gelirse kendimi en iyi şekilde taraftarlarımıza ve hocalarımıza göstermek istiyorum." şeklinde konuştu.

SİO: SEZONU İYİ BİR NOKTADA BİTİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ

Gençlerbirliği'nin başarılı oyuncularından Sio "Galatasaray maçından sonra yeni bir haftaya başlıyoruz. Hazırlıklarımızı bu çerçeve içerisinde yapacağız. Galatasaray maçında eksik gördüğümüz noktalar varsa onları düzelterek önümüzdeki haftaya hazırlanmaya çalışacağız. Antalyspor'a karşı evimizde oynayacağımız maç kontolün bizde olmasını isteyeceğimiz maç olacak. Bu yönde çalışmalarımıza başlıyoruz.Sezona başladığımız durumu düşürseniz şu an gelmiş olduğumuz noktanın ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılabilir. Seri puan kazanarak bu noktaya geldik. Şimdi hem futbolumuzu geliştirip, hemde oyunumuzun üzerine katarak sezonu iyi bir noktada bitirmeye çalışacağız." ifadelerine yer verdi.

Haber: Sema Demet