Hamza Hamzaoğlu: Oldukça fazla sakatlığımız var

Galatasaray'a karşı alınan 3-0 yenilgi hakkında "Yenildik. Keşke iyi bir sonuçla dönebilseydik. Galatasaray bizden üstün oynadı. Ve çok erken bir gol yedik. O golü yedikten sonra tabii oyun düzenimiz tamamen farklı bir noktaya geldi. Buna rağmen belki ikiden sonra frikik vardı. Flavio'nun kullandığı. Belki 2-1 yakalasaydık oyun farklı gelişebilirdi. Galatasaray hak ettiği bir galibiyet aldı. Gücümüz yetmedi işin doğrusu." ifadelerine yer verdi.

Pazartesi günü oynayacakları Antalyaspor karşılaşmasının oldukça önemli olduğunu belirterek "Şimdi bizim için daha önemli bir maç var. Antalyaspor maçı var Pazartesi günü oynayacağımız. En iyi şekilde ona hazırlanıyoruz. Bütün konsantrasyonumuz Antalyaspor maçına olacak şekilde odaklandık. Çok önemli bir maç çünkü şu an Antalyaspor'un 2 puan önündeyiz. Kazandığımız takdirde puanımızı 30'a çıkartmış olacağız. Aşağısı ile bağımızı büyük ölçüde koparmış olacağız. Yine herşey bitmiş olmayacak tabii ki. Fakat olası kötü bir sonuçtada yine devam edeceğiz. Çünkü çok şey kabetmiş olmayacağımız bir maç. Fakat kazandığımız takdirde çok önemli bir sıçrama yapmış olacağız. Şuan tamamen ona odaklanmış durumdayız." dedi.

Takımdaki sakatlıklar ile ilgili "Şimdi hepsini sayamayacağım. Çünkü oldukça fazla sakatlığımız var. Fakat bunların zaten birçoğu hem antrenmanlarda hem maçlarda olan darbeye bağlı sakatlıklar. Umarım en kısa zamanda hepsi aramıza dönerler. Fakat mevcut olan arkadaşlarımızla beraber en iyi şekilde hazırlanıyoruz." açıklamasında bulundu.

Haber: Sema Demet