Güçlü Yorum'da Celal Kıprızlı sezonu değerlendirdi

Güçlü Yorum'da Teknik Direktör Celal Kıprızlı, MKE Ankaragücü'nde yaşanan teknik adam değişikliğine vurgu yaparak, "Mehmet Yiğiner başkan ile başlayan bir sezon, transfer yasağı ile uğraşılan ve birlikteliğin olmadığı bir sezon başlangıcı vardı. Kaos ile başlayan bir sezondu. Aykan Atik ile sezon başlangıcı yapıldı. Erzurum kampı ve ligde 3 maçta toplanılan 5 puan var. Sonra benim de Kayserispor'da oyuncum olan Metin Diyadin takımın başına getiriliyor. Değerli ve kaliteli bir hoca. Metin Diyadin'in aldığı 5 maçlık ceza kulübe ve hocaya sekte vurdu. Ceza ağırdı. Çizgiyi ihlal etti diye verilen bir ceza, oyuncuları ateşlemeye çalışıyordu. Herkese aynı kural işlenmeli. İkaz edilmeliydi. Hakemlerin de bir dengesi olmalı. Bir maç iyi yönetip, bir maç sonra tanınmaz halde olmamalı. 4. hakemin görevi yatıştırmaktır. Mustafa Kaplan dönemi var sonra tekrar Aykan Atik - Adnan Erkan dönemi. Futbolcu olsam Aykan hocayla iyi gidiliyordu, ne oldu derim" değerlendirmelerinde bulundu.