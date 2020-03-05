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Gençlerbirliği revire döndü
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GENÇLERBİRLİĞİ REVİRE DÖNDÜ

Gençlerbirliği revire döndü

Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Gençlerbirliği günü sabah saatlerinde yaptığı tek antrenmanla tamamladı. Gençlerbirliği'nde Polomat'ın 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

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Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Gençlerbirliği günü sabah saatlerinde yaptığı tek antrenmanla tamamladı. Antrenmanın ilk bölümüne kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile başlayan futbolcular daha sonra dar alanda top kapma oyunu oynadı. Yaklaşık doksan dakika süren çalışma son bölümde yapılan pas ve dar alanda çift kale oyun ile tamamlandı. Antrenmana tedavileri devam eden Nadir Çiftçi, Sefa, Ayite ve Stancu katılmadı. Erdem kuvvet ve dayanıklılık çalışmasının ardından fizyoterapist eşliğinde çalışırken; Halil İbrahim, Fabricio ve Atalay takımdan ayrı olarak düz koşu yaptı. Ayrıca geçtiğimiz hafta antrenmanda sol dizine aldığı darbe sonucu sakatlanan Polomat’ın MR sonucunda 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. 

 
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