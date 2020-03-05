Melekler, Türkiye Kupası'nda finalde

Yenimahalle Belediyesi SK ilk maçındaYalıkavak Spor Kulübünü 27-20 mağlup ederek sahadan avantajla ayrılan Yenimahalle Belediyesi SK, rövanş karşılaşmasında bu avantajı kullanarak finale yükselmeyi başardı.
Kıyasıya çekişmeyle geçen karşılaşma, Yalıkavakspor’un 21-17 galibiyeti ile sona erdi. Yarı finalin ilk karşılaşmasında rakibini 7 gol farkla yenen Yenimahalle Belediyesi, avantajını kullanarak finale kaldı.
Hanna, Ceylan, Bilgenur, Edanur, Nurceren, Olga ve kaleci Fatma yedisi ile sahaya çıkan Melekler, ilk devrede Yalıkavakspor’un etkili ataklarına Bilgenur’un attığı 5 golle yanıt verdi.
Başkent ekibine finali geitren golleri; Bilgenur (6), edanur (3), Fatma ve Hanna (2), Ceylan, Gülsüm, Nurceren ve Gülcan (1) kaydetti.
Yenimahalle Belediyesi SK, final heyecanı için 17 Mart tarihinde oynanacak olan Kastamonu Belediyesi GSK ve Muratpaşa Belediyesi SK karşılaşmasının galibi ile finalde mücadele edecek.
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