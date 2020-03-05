Ankaragücü'nde Pinto belirsizliği

Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nun 25. haftasında deplasmanda Beşiktaş A.Ş ile mücadele edecek olan MKE Ankaragücü, bu karşılaşmanın hazırlıklarını Beştepe Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınma ile başladı. Yapılan dar alan oyununun ardından, antrenman yenileme koşusu ve soğuma hareketleri ile sona erdi. Sağlık ekibi gözetiminde çalışan Pinto’nun oynama durumu netlik kazanmazken, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında cezalı duruma düşen Miloš Stanojević Beşiktaş A.Ş karşılaşmasında forma giyemeyecek. Beştepe Tesislerindeki hazırlıklarını tamamlayan sarı lacivertliler, bugün hava yolu ile İstanbul’a hareket edecek.