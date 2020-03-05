Türk Telekom Başantrenörü Gören'den açıklamalar

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 2 galibiyet alan ekibin bir üst tura yükseleceği durumda seride 1-0 öne geçen Başkent ekibi Türk Telekom'da Başantrenör Burak Gören maç sonu açıklamalarda bulundu. Gören, "Millet olarak çok üzgünüz, bu şartlar altında işimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. 4'lü finalleri çok istiyoruz. 4 galibiyete ihtiyacımız vardı, şimdi 3 galibiyete ihtiyacımız var. Umarım deplasmanda kazanarak turu geçeriz. Taraftarımızın gücünü her geçen gün arkamızda hissediyoruz. Bugün salonu dolduran Ankaralı basketbolseverlere teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.