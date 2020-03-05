Türk Telekom Başantrenörü Gören'den açıklamalar

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 2 galibiyet alan ekibin bir üst tura yükseleceği durumda seride 1-0 öne geçen Başkent ekibi Türk Telekom'da Başantrenör Burak Gören maç sonu açıklamalarda bulundu. Gören, "Millet olarak çok üzgünüz, bu şartlar altında işimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. 4'lü finalleri çok istiyoruz. 4 galibiyete ihtiyacımız vardı, şimdi 3 galibiyete ihtiyacımız var. Umarım deplasmanda kazanarak turu geçeriz. Taraftarımızın gücünü her geçen gün arkamızda hissediyoruz. Bugün salonu dolduran Ankaralı basketbolseverlere teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.