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Türk Telekom avantajı kaptı
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TÜRK TELEKOM AVANTAJI KAPTI

Türk Telekom avantajı kaptı

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Başkent ekibi Türk Telekom, sahasında Beşiktaş Sompo Sigorta’yı 89-78 yenerek seride 1-0 öne geçti.

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Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Türk Telekom, sahasında Beşiktaş Sompo Sigorta’yı 89-78 yenerek seride 1-0 öne geçti. İki galibiyet alanın çeyrek finale yükseleceği eşleşmede 2’nci maç, 11 Mart Çarşamba günü İstanbul’da oynanacak.

SALON: Ankara

HAKEMLER: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Sergii Zashchuk (Ukrayna), Sasa Marisic (Sırbistan)

TÜRK TELEKOM: Campbell 27, Enes Taşkıran, Johnson 16, Wiltjer 9, Fall 17, Muhammed Baygül 8, Şafak Edge 3, Kadji 9, Metin Türen, Polat Kaya, Efe Beşok

BEŞİKTAŞ SOMPO SİGORTA: İsmet Akpınar 12, Birkan Batuk 3, Gotcher 16, Djurisic 15, Oğuz Savaş 12, Burak Yıldızlı 14, Ömer Utku Al 6, Can Turgut, Sabahattin Can Göndür, Çağdaş Kayabaşı

1’İNCİ ÇEYREK: 28-23

İLK YARI: 45-42

3’ÜNCÜ ÇEYREK: 67-59

Türk Telekom'da Terrance Campbell 27 sayı, Fall 17 sayı, Johnson 16 sayı, Witjer ve Kadji 9, Muhammed 8 ve Şafak 3 sayı ile oynadı. 

 

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