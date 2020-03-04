Tahiroğlu: 400 bin TL bağış yapacağız

Keçiörengücü Kulüp Başkanı Sedat Tahiroğlu, hafta sonu oynayacakları Keçiörengücü-Boluspor karşılaşmasının gelirlerini Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağışlayacaklarını açıklayarak, "Basın davetini 15 gün önce yapmayı planlamıştık. Maalesef şehitlerimiz oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Bugün de şehit vermişiz. Ülkece çok üzülüyoruz. Biz de bunun için Keçiörengücü Spor Kulübü olarak bir karar aldık. Teknik heyetimiz, futbolcularımız, yönetimimiz ile birlikte hafta sonunda oynayacağımız Boluspor maçının bilet geliri ile birlikte toplayacağımız yaklaşık 400 bin TL'yi, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağışlayacağız. Naçizane yapabildiğimiz bunlar. Bundan sonrası için de elimizden geldiğince bazı şeyler yapabiliriz. dedi.

Stadın zemini hakkında, "Zemin zaten FIFA kurallarına uygun bir zemin. Keçiörengücü içeride maç kaybetmiyor diye bahane ediyorlardı. Zemin bize avantaj olsaydı biz her sene bir lig çıkıp şu an Süper Lig'de oynuyor olmamız gerekiyordu. Hatırlıyorsanız Türkiye son maçını Andorra ile sentetik sahada yaptı. Dünya buna izin veriyor. Dünyada çoğu maçlar çoğu ülkede de oynanıyor. Bununda bir sıkıntısı olacağını düşünmüyorum. Zaten birde bizim alternatifimiz yok. Çünkü biz antrenmanları da burada yapıyoruz. Sentetik sahamızda granürümüz orijinal granür. Uzun yıllar burada olduğumuz müddetçe bu sahada oynamak zorundayız" diye konuştu.

Ligin ikinci yarısının her zaman daha zorlu geçtiğini belirterek, "İkinci yarı hep zor olmuştur. Düşen takımlar farklı transferler yapıyorlar, yukarıya oynayan takımlar farklı transferler yapıyorlar. Türkiye'de futbol ikinci yarı her zaman ikinci yarı biraz dahA zor olmuştur. Bizde bu zorluğu yaşıyoruz. Yakaladıklarını atamayınca takım olarakta biraz düşüyorsun. İkinci yarıda iyi başladık ama bazen futbol böyle birşey. Yakaladığında atman lazım. Atamayınca da sıkıntı oluyor." ifadelerine yer verdi.

"FİLEYLE TOPU BULUŞTURMAK GEREKİYOR"

Keçiörengücü teknik direktörü Serkan Özbalta: İçeride veya dışarıda oynadığımız bütün maçlarda artık önlem alınan bir takım haline geldik. Bu işler kolay değil. Bu takım en azından play-off yapacak ve play-offta bir final oynayacak diye. Oyun anlamında bir sekte vurdu bize moralimizi bozdu. Biz oyun anlamında bizi hiçbir deplasmanda veya içeride maçın bazı bölümlerinde kimse bizi ezemedi. Hiç kimse bizim bileğimizi o anlamda bükemedi. Bazı talihsizlikler yaşıyorsunuz futbolun içerisinde. O fileyle topu buluşturmak gerekiyor. Biz oyunu hep domine eden takım olmak istiyoruz. Ön tarafta daha çok zaman geçiren takım biziz. Verilere baktığınız zaman Keçiörengücü ilk üçün içerisinde yer alıyor." açıklamasında bulundu.

"PLAY-OFF POTASINDAN KOPMAK İSTEMİYORUZ"

Keçiörengücü'nde forma giyen Samet Akaydın Klasspor TV'ye özel açıklamasında "Bu hafta gerçekten zorlu bir maça çıkmıştık. Bizim için değerli bir 3 puan almamız lazımdı. Play-

off potasından kopmak istemiyorduk. Aslında oyunsal olarak gerçekten çok iyi mücadele ettik takım olarak. Talihsiz goller yedik. Daha önceden golü bulabilseydik maç 3-0

alabileceğimize inanıyordum. Ama golü bulamadık. Yine de maçtan kopmadık. İki kere geri düştüğünüz maçta geri dönmek gerçekten zordur deplasmanda. 1 puanla döndük. bu hafta

işte Boluspor maçımız var. İçeride oynayacağız. Oradan 3 puan alarak play-off potasından kopmak istemiyoruz. İnşallah kazanıp devam etmek istiyoruz. Bu sene ligde 2 maç üst

üste alan takımlar genelde ligde sıralama değişiyor. Gerçekten zor bir lig oluyor bu sene. O yüzden bir çıkış arıyoruz. bu haftaki maç bizim için çok önemli. Çıkış için iyi

bir maç olacak. Kazanmak isitiyoruz kendi evimizde. Ondan sonra Giresun'a gidiyoruz. Çarşamba ve Pazar oynuyoruz maçları. sık olacak bu hafta 3 maç peşpeşe oyunuyoruz. Bir

seri yakalamak istiyoruz. İnşallah başarırız diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.