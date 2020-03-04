Gençlerbirliği, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Ligin 25. hafta karişılaşmasında Gençlerbirliği sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Başkent ekibi, bu karşılaşmanın hazırlıklarına bugün akşam yaptığı antrenmanla start verdi.
Isınma hareketleri, dar alanda top kapma oyunu ile başlayan antrenman daha sonra dar alanda çift kale maç ile sona erdi.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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