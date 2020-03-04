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Gençlerbirliği, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
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GENÇLERBİRLİĞİ, ANTALYASPOR MAÇININ HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

Gençlerbirliği, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği'nde çalışmalar başladı.

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Ligin 25. hafta karişılaşmasında Gençlerbirliği sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Başkent ekibi, bu karşılaşmanın hazırlıklarına bugün akşam yaptığı antrenmanla start verdi.

Isınma hareketleri, dar alanda top kapma oyunu ile başlayan antrenman daha sonra dar alanda çift kale maç ile sona erdi.
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