Murat Cavcav'dan Mansur Yavaş'a ziyaret

Murat Cavcav ve Kulüp Başkan Vekili Arif Ölmez ile Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Erdem İncesu,Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Yavaş’a ay yıldızlı beyaz ve Kırmızı Kara çubuklu forma hediye edildi.

Ayrıca Mansur Yavaş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, "Ankara'mızın gururu Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün Başkanı Murat Cavcav ve beraberindeki heyeti ağırladık. Kendilerine ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum. Sporun ve sporcunun her daim destekçisi olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

﻿