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Güçlü Yorum bugün 20:00'da
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GÜÇLÜ YORUM BUGÜN 20:00'DA

Yalnızca Ankaragücü'nün konuşulduğu tek program Güçlü Yorum bugün saat 20:00'da Klasspor Tv'de...

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Süper Lig'in 24'üncü haftasında oynanan maçta Sivasspor MKE Ankaragücü’nü 3-0 mağlup etti. Oynanan MKE Ankaragücü – Demir Grup Sivasspor maçının merak edilenleri ve daha fazlası Ankaragücü'nün konuşulduğu tek program Güçlü Yorum'da. Klasspor Tv Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas ve Celal Kıprızlı’nın değerlendirmelerinin olduğu Güçlü Yorum bu akşam Klasspor TV'de. Sakın kaçırmayın...

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