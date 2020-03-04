Güçlü Yorum bugün 20:00'da

Süper Lig'in 24'üncü haftasında oynanan maçta Sivasspor MKE Ankaragücü’nü 3-0 mağlup etti. Oynanan MKE Ankaragücü – Demir Grup Sivasspor maçının merak edilenleri ve daha fazlası Ankaragücü'nün konuşulduğu tek program Güçlü Yorum'da. Klasspor Tv Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas ve Celal Kıprızlı’nın değerlendirmelerinin olduğu Güçlü Yorum bu akşam Klasspor TV'de. Sakın kaçırmayın...

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