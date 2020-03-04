Süper Lig'de 25. hafta hakemleri

Ligin 25. haftasındaki maçları yönetecek hakemler duyuruldu. Cuma günü Ankaragücü'nün deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmayı Arda Kardeşler, Gençlerbirliği'nin Pazartesi günü sahasında Antalyaspor ile oynayacağı maçı ise Halil Umut Meler yönetecek.
Diğer karşılaşmaları yönetecek hakemler şu şekilde:
6 Ocak Cuma:
20.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler
7 Ocak Cumartesi:
14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor: Cüneyt Çakır
17.00 Gaziantep FK-Trabzonspor: Halis Özkahya
17.00 Göztepe-Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık
20.00 Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor: Zorbay Küçük
8 Ocak Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor: Hüseyin Göçek
16.00 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor: Ali Şansalan
19.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray: Mete Kalkavan
9 Ocak Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler
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