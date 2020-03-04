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Süper Lig'de 25. hafta hakemleri
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SÜPER LİG'DE 25. HAFTA HAKEMLERİ

Süper Lig'de 25. hafta hakemleri

Süper Lig'de 25. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.

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Ligin 25. haftasındaki maçları yönetecek hakemler duyuruldu. Cuma günü Ankaragücü'nün deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmayı Arda Kardeşler, Gençlerbirliği'nin Pazartesi günü sahasında Antalyaspor ile oynayacağı maçı ise Halil Umut Meler yönetecek.

Diğer karşılaşmaları yönetecek hakemler şu şekilde:

6 Ocak Cuma:

20.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler

7 Ocak Cumartesi:

14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor: Cüneyt Çakır

17.00 Gaziantep FK-Trabzonspor: Halis Özkahya

17.00 Göztepe-Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık

20.00 Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor: Zorbay Küçük

8 Ocak Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor: Hüseyin Göçek

16.00 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor: Ali Şansalan

19.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray: Mete Kalkavan

9 Ocak Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler
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