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Murat Ağcabağ'dan Fatih Mert'e ziyaret
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MURAT AĞCABAĞ'DAN FATİH MERT'E ZİYARET

Murat Ağcabağ'dan Fatih Mert'e ziyaret

MKE Ankaragücü eski asbaşkanlarından İş adamı Murat Ağcabağ, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert'e ziyarette bulundu.

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MKE Ankaragücü'nde Asbaşkanlık görevinde bulunmuş ve önceki seçimlerde Başkan adaylığında bulunan İş adamı Murat Ağcabağ, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert'e ziyarette bulundu. 

Murat Ağcabağ, resmi twitter hesabından bir paylaşım yaparak "MKE Ankaragücü başkanı dostum Fatih Mert’i ziyaret ederek fikir alışverişinde bulunduk" derken, Fatih Mert ziyaretle ilgili "Kulübümüzün Eski Yöneticilerinden Murat Ağcabağ ' a Ziyareti İçin Teşekkür Ediyorum" ifadesini kullandı.  

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