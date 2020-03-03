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Ankaragücü'nde Beşiktaş hazırlıkları sürüyor
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ANKARAGÜCÜ'NDE BEŞİKTAŞ HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Ankaragücü'nde Beşiktaş hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'in 25: haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Ankaragücü'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

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Başkent ekibi, ligin 25. hafta karşılaşmasında 6 Mart Cuma günü Beşiktaş'a konuk olacak. Ankaragücü'nde bu karşılaşmanın hazırlıkları sürüyor.

Ankaragücü, hafta sonu Sivasspor'a sahasında 3-0 mağlup olurken, ligde 20 puanla 17. sırada yer alıyor.
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