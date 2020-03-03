﻿
 19 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası heyacanı başlıyor
﻿
Site İçi Arama
﻿

 19 YAŞ ALTI TÜRKİYE BADMİNTON ŞAMPİYONASI HEYACANI BAŞLIYOR

 19 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası heyacanı başlıyor

19 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası, yarın Ankara'da başlıyor.

264 Okunma

Türkiye Badminton Federasyonu'nun yaptığı açıklamada, 620 sporcunun katılacağı organizasyon, 4-8 Mart tarihlerinde yapılacağı belirtildi.

Eleme karşılaşmalarıyla başlayacak şampiyonada ana tablo mücadeleleri ise 6 Mart Cuma günü oynanacak.

Final karşılaşmaları ise 8 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek.

ETİKETLER
Murat Ağcabağ'dan Fatih Mert'e ziyaret
Ankaragücü'nde Beşiktaş hazırlıkları sürüyor
Ankaragücü'nde hoca değişikliği şu an zamanı mı?
Alt Ligler bugün 15:00'da
C Blok bugün 20:00'da
Halkbank, İzmir'den galibiyetle dönmek istiyor
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿