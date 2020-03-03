 19 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası heyacanı başlıyor

Türkiye Badminton Federasyonu'nun yaptığı açıklamada, 620 sporcunun katılacağı organizasyon, 4-8 Mart tarihlerinde yapılacağı belirtildi.
Eleme karşılaşmalarıyla başlayacak şampiyonada ana tablo mücadeleleri ise 6 Mart Cuma günü oynanacak.
Final karşılaşmaları ise 8 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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