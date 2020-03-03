Ankaragücü'nde hoca değişikliği şu an zamanı mı?

Süper Lig'in 24. haftasında Ankaragücü, sahasında Sivasspor'a 3-0 mağlup oldu. Alınan bu sonucun ardından Haftanın Nabzı yorumcuları Bülent Atlas ve Müjdat Yalman değerlendirmelerde bulundu.

Teknik direktör Müjdat Yalman "Ankaragücü'nün bu oyuncularla bu teknik adamla kazanması lazım. Seni getirdilerse buraya bir yapı için, bir düşünce için getirmişler. Zaten herkes saygı duyuyor. Türkiye'de gönül veren insanların Yeni Malatya'nın Kayseri'nin bütün insanlarına bakarsanız kimse düşmeyi istemez. Bende Ankaragüçlü olarak düşmesini hiç aklıma getirmiyorum."dedi.

Bülent Atlas ise "En pahalı hoca en ucuz hocadır. Ben bunu söylerken aynı örneklemeyle gitmiştim. Belirli seviyenin üzerinden kaliteli hocalar var ve bu hocalarla yol almak istiyorsan bir uzun süreli program yapacaksın. Vizyon koyacaksın, hedef koyacaksın. Ünal karaman, Çaykur Rizespor ile anlaştı . Ünal Karaman Ankaragücü'nede gelebilirdi. Ünal Karaman, gerçekten bir CV'si olan teknik direktör. 'Mustafa Reşit Akçay kötü bir teknik direktör mü?' Değil. Ama bazı şeylerden bahsediyordum kırılgan bir teknik direktör. Bu mücadelenin içerisinde ligde kalma mücadelesini yoğun yaşamış teknik direktör değil. Çok çabuk kırılabiliyor. Basın toplantısında da soruldu pazartesi olayı nedir diye. Hoca değişikliği şu an zamanı mı? İsmail Kartal gibi bir hoca tercihi doğru zaman değil zaten. Değişen bir şey olmayacak. Ama felsefesi değişik olan bu kadroyu gerçekten başaracak bir hocada varsa yönetim mutlaka bunu değerlendirecektir. Yönetim bir tek teknik direktör seçimlerinde beni mutlu etmedi." şeklinde konuştu.