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Alt Ligler bugün 15:00'da
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ALT LİGLER BUGÜN 15:00'DA

2.Lig ve 3.Lig'de Ankara takımları bu hafta şanssız mağlubiyetler aldı. Ankara takımlarının konuşulduğu Alt Ligler bugün saat 15:00'da Klasspor Tv'de...

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2. Lig ve 3. Lig Ankara takımları bu hafta neler yaptı? TFF 2. Ligin 26. haftasında Ankara Demirspor, Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Etimesgut Belediyespor'un evinde Sakaryaspor mağlubiyeti, Hacettepespor'un mağlubiyeti, Bakspor'un Afyonspor mağlubiyeti, Çankaya FK'nın mağlubiyeti ve Altındağspor'un mağlubiyeti Alt Ligler'de konuşuluyor. Alt Ligler bugün saat 15:00'da Klasspor Tv ekranlarında

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