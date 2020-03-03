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C Blok bugün 20:00'da
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C BLOK BUGÜN 20:00'DA

Gençlerbirliği'nin konuşulduğu tek program C Blok bu akşam saat 20:00'da Klasspor Tv'de...

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NO STANCU NO PARTY...

Gençlerbirliği'nde Stancu şoku yaşanıyor... Zorlu fikstür Stancu'suz nasıl geçecek ? Gençlerbirliği, Galatasaray'a silik bir futbol sonucu mağlup oldu. Gençlerbirliği gözünden karşılaşmanın analizi yapılırken önümüzdeki haftalara göz atılacak. Gençlerbirliği'nin konuşulduğu tek program C Blok saat 20:00'de Engin Kocabıyık, Efe Savaş ve Zafer Cem Özcan'ın yorumlarıyla Klasspor TV'de. Kaçırmayın! 

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