Halkbank, İzmir'den galibiyetle dönmek istiyor

Deplasmanda Arkas Spor ile karşı karşıya gelecek olan Halkbank'ta, antrenmanlar tüm hızıyla sürüyor. Başkent takımına ara transfer döneminde katılan Sloven pasör çaprazı Toncek Stern, Arkas Spor karşılaşmasını ve hazırlıklar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Stern, Arkas Spor’u canlı olarak izleme fırsatı yakaladığını ifade ederek, “Gördüğüm kadarı ile iyi bir takım. Yetenekli oyuncuları var. Arkadaşlarım iki takım arasında bugüne kadar yaşanan seviyeli ve kaliteli rekabeti de anlattılar. Fakat ben bir şey daha gördüm; biz de çok iyi bir takımız. Herkesin sorumluluk aldığı, sahaya girenin takım için elinden geleni yaptığı bir grubuz. Yeteneğimize, mücadele azmimize, vazgeçmeyen yapımıza güveniyorum. Üstelik galibiyete de ihtiyacımız var. İzmir’den bir galibiyetle ayrılacağımıza inanıyorum” dedi.

Bu kritik karşılaşma 7 Mart Cumartesi günü saat 17.00’de başlayacak.