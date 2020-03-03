Spor Toto yarı final peşinde

Başkent ekibi, CEV Challenge Kupası çeyrek final rövanş mücadelesinde yarın Çekya ekibi CEZ Karlovarsko ile karşılaşacak.
Karlovy Vary'deki karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.
Başkent ekibi, evinde oynadığı ilk karşılaşmada 3-0 galibiyet elde ederek yarı finale yükselme yolunda önemli bir avantaj yakalamıştı.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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