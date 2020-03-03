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Spor Toto yarı final peşinde
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SPOR TOTO YARI FİNAL PEŞİNDE

Spor Toto yarı final peşinde

CEV Challenge Kupası çeyrek final rövanş karşılaşmasında Spor Toto, yarın CEZ Karlovarsko ile karşı karşıya gelecek.

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Başkent ekibi, CEV Challenge Kupası çeyrek final rövanş  mücadelesinde yarın Çekya ekibi CEZ Karlovarsko ile karşılaşacak.

Karlovy Vary'deki  karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.

Başkent ekibi, evinde oynadığı ilk karşılaşmada 3-0 galibiyet elde ederek yarı finale yükselme yolunda önemli bir avantaj yakalamıştı.

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