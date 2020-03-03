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Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları mücadelesi
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ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TÜRK TAKIMLARI MÜCADELESİ

Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları mücadelesi

FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk karşılaşmasında Türk Telekom yarın Beşiktaş Sompo Sigorta'yı konuk edecek.

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Son 16 turu ilk maçında Türk Telekom, Beşiktaş Sompo Sigorta ile karşı karşıya gelecek.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın rövanşı ise 11 Mart tarihinde İstanbul'da oynanacak.

Başkent ekibi, A Grubu'nu zirvede tamamlarken, Beşiktaş Sompo Sigorta D Grubu'nda 4. sırada bitirdi.

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