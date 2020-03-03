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Süper Lig’de 26, 27 ve 28. haftanın programı
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SÜPER LİG’DE 26, 27 VE 28. HAFTANIN PROGRAMI

Süper Lig’de 26, 27 ve 28. haftanın programı

Süper Lig'de 26, 27 ve 28. haftada oynanacak karşılaşmalar açıklandı.

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TFF, ligde 26, 27 ve 28. haftanın programlarını duyurdu. Bu programa göre 26. haftada Başkent ekiplerinden Ankaragücü 13 Mart Cuma saat 20.00'de sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ederken, Gençlerbirliği ise deplasmanda 14 Mart Cumartesi saat 14.00'te Denizlispor ile karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de 27. hafta karşılaşmalarına baktığımızda Ankaragücü 21 Mart Cumartesi günü saat 14.00'te Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olurken, Gençlerbirliği ise 22 Mart Pazar günü saat 13.00'da sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.

28. hafta programında 4 Nisan Cumartesi saat 14.00'te Gençlerbirliği Kayserispor ile karşılaşırken, Ankaragücü saat 17.00'de Medipol Başakşehir'i konuk edecek.
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