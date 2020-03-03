Etimesgut Belediyesi Ampute Spor Kulübü'nden gol yağmuru

Ligin 10. haftasında Başkent ekibi, Konya Engelliler Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Selçuklu Sentetik Sahada'ki karşılaşma sonunda Etimesgut Belediyesi Ampute Spor Kulübü galip gelerek 3 puanın sahibi oldu. 27 puana yükselen Başkent ekibi 10 takımlı ligde 2. sırayı kimseye bırakmadı.
Zirve planları yapan Başkent takımı önümüzdeki hafta sahasında lideri ağırlayacak.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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