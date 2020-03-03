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Etimesgut Belediyesi Ampute Spor Kulübü'nden gol yağmuru
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ETİMESGUT BELEDİYESİ AMPUTE SPOR KULÜBÜ'NDEN GOL YAĞMURU

Etimesgut Belediyesi Ampute Spor Kulübü'nden gol yağmuru

Etimesgut Belediyesi Ampute Spor Kulübü, ligin 10. hafta karşılaşmasında Konya Engelliler Spor Kulübü'nü 5-1 mağlup etti.

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Ligin 10. haftasında Başkent ekibi, Konya Engelliler Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Selçuklu Sentetik Sahada'ki karşılaşma sonunda Etimesgut Belediyesi Ampute Spor Kulübü galip gelerek 3 puanın sahibi oldu. 27 puana yükselen Başkent ekibi 10 takımlı ligde 2. sırayı kimseye bırakmadı.

Zirve planları yapan Başkent takımı önümüzdeki hafta sahasında lideri ağırlayacak.

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