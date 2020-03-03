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Serkan Özbalta: Play-off potası için çok önemli bir maçtı
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SERKAN ÖZBALTA: PLAY-OFF POTASI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR MAÇTI

Serkan Özbalta: Play-off potası için çok önemli bir maçtı

Keçiörengücü'nün deplasmanda Balıkesirspor ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından teknik direktör Serkan Özbalta açıklamalarda bulundu.

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Başkent ekibinin teknik direktörü Serkan Özbalta, play-off potası açısından önemli bir karşılaşma olduğunu belirterek  "Ülke olarak bulunduğumuz durumu hepimiz biliyoruz. Balıkesir halkının bu duruma ne kadar güzel hazırlandığını gördük. Maç öncesi ve maç içinde de bunu en iyi şekilde gösterdiler. Bu bağlamda tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet gazilerimize de acil şifalar dilerim. Maçla alakalı konuşacak olursak bizim adımıza play-off potası için çok önemli bir maçtı. Haftalar hızla ilerliyor. Makas çok daraldı. Yukarıya tutunmak istiyorduk. Rakibimizde yaşadığı ekonomik sıkıntılardan dolayı bu maçta alacağı puan yada puanlarla kümede kalma yolunda çok daha rahatlayacaktı. Böyle bir anlayışla da oynandı oyun. 2 yıldır bu takımın başındayım. Temellerini attığımız bir oyun sistemimiz var. Bu oyun düzenini cesaretle oynamak istiyoruz. Pozitif oynamak üretmek istiyoruz. Ama bazı durumlarda yetersiz kaldığımız da bu bizim başımızı ağrıtıyor. O nedenle kaybedilen bir üç puan var ama 2 kere geriye düşmemize rağmen de dönüş var. Bu özveriyi gösteren oyuncularıma teşekkür ediyorum. Rakibi de tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.
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