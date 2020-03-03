﻿
Keçiörengücü 1 puanla döndü
﻿
Site İçi Arama
﻿

KEÇİÖRENGÜCÜ 1 PUANLA DÖNDÜ

Keçiörengücü 1 puanla döndü

TFF 1. Lig'in 25. haftasında Keçiörengücü deplasmanda Balıkesirspor ile 2-2 berabere kaldı.

274 Okunma

Keçiörengücü, dün Ekol Balıkesirspor'a konuk oldu. Karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi. Başkent ekibinin gollerini 69. dakikada Samet Akaydın ve 79. dakikada Dialiba atarken, ev sahibi takımın gollerini 54. dakikada Aly Malle ve 75. dakikada Sezer Özmen kaydetti.

Alınan bu sonuçla Keçiörengücü 34 puanla 9. sırada yer alırken, Balıkesirspor ise 1 puan gerisinde 33 puanla 10. sırada bulunuyor.

Başkent ekibi, Cumartesi günü sahasında Boluspor'u konuk edecek.

ETİKETLER
Ankaragücü'nde hoca değişikliği şu an zamanı mı?
Alt Ligler bugün 15:00'da
C Blok bugün 20:00'da
Halkbank, İzmir'den galibiyetle dönmek istiyor
Spor Toto yarı final peşinde
Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları mücadelesi
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿