Keçiörengücü 1 puanla döndü

Keçiörengücü, dün Ekol Balıkesirspor'a konuk oldu. Karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi. Başkent ekibinin gollerini 69. dakikada Samet Akaydın ve 79. dakikada Dialiba atarken, ev sahibi takımın gollerini 54. dakikada Aly Malle ve 75. dakikada Sezer Özmen kaydetti.
Alınan bu sonuçla Keçiörengücü 34 puanla 9. sırada yer alırken, Balıkesirspor ise 1 puan gerisinde 33 puanla 10. sırada bulunuyor.
Başkent ekibi, Cumartesi günü sahasında Boluspor'u konuk edecek.
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