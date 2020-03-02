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Ligde teknik direktör değişiminde Ankaragücü zirvede
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LİGDE TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİMİNDE ANKARAGÜCÜ ZİRVEDE

Ligde teknik direktör değişiminde Ankaragücü zirvede

Süper Lig'de Ankaragücü ile Kayserispor teknik direktör değişikliğinde zirvede yer alıyor.

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Ligde teknik direktör kıyımları devam ediyor. Son olarak Fenerbahçe'de Ersun Yanal ile Yeni Malatyaspor'da Kemal Özdeş ile yolların ayrılmasının ardından 13 takım teknik direktör değişikliğine gitti. 

Ankaragücü ve Kayserispor, teknik adam değişiminde liderlik koltuğunun sahibi oldu. Başkent ekibi sezona Ayhan Atik ile başladı. Süper Lig'in 4. haftasında göreve Metin Diyadin gelirken, 12. haftada yerini Mustafa Kaplan'a bıraktı. Mustaf Kaplan yönetiminde 6 karşılaşmada yalnızca 3 puan alabilen Ankaragücü sezon sonuna kadat Mustafa Reşit Akçay ile anlaştı.

Kayserispor ise sezona Hikmet Karaman ile başlarken, yerine Samet Aybaba'yı getirdi. İstediği performansı yakalayamayan Kayserispor teknik adam değişiklğine giderek Bülent Uygun ile anlaştı. Sarı-kırmızılı ekip son olarak Robert Prosinecki ile anlaşma sağladı.

Ankaragücü ve Kayserispor'u 3 teknik direktör değişimi ile 3 hoca değişikliğiyle Denizlispor, Antalyaspor ve Kasımpaşa izledi.
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