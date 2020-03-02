Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası başladı

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından, 2-8 Mart tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen “2020 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası”nda ülkenin dört bir yanından 17 unvanlı 73 kadın satranç sporcusu mücadele ediyor.

Arzum Küçük Ev Aletleri A.Ş'nin sponsorluğunda gerçekleştirilen Şampiyona 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde sona erecek. Grand Ankara Otel’de gerçekleşen açılış töreninde TSF Başkanı Gülkız Tulay, açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

TSF Başkanı Gülkız Tulay, "2020 Arzum Türkiye Kadınlar Şampiyonası'na hepiniz hoşgeldiniz. İdlib'de şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli aileleri ve ulusumuza başsağlığı diliyorum. Birlik ve beraberlik içinde işlerimize devam etmemiz lazım. Yıllardır bu turnuvayı 8 Mart'a denk gelen Dünya Kadınlar Günü haftasında düzenliyoruz ve 8 Mart tarihinde de kapanış yapıyoruz. Bugün burada 73 kadın sporcumuz var. 36 farklı şehirden geldiler. Bir spor federasyonu için sponsorluklar çok önemlidir. Gençlik ve Spor Bakanlığımız bize gereken desteği sağlıyor ama Arzum Küçük Ev Aletleri A.Ş senelerdir bizim sponsorumuz ve kendilerine teşekkür ediyoruz. Hakem arkadaşlarımız layığıyla her zaman ki gibi görevlerini yerine getirecekler.

Klasspor Tv mikrofonlarına konuşan TSF Başkanı Gülkız Tulay, "Göreve geldiğimizden bu yana kadın sporcularımızın sayısında ve ünvan olarakta artış söz konusu oldu. Türkiye'nin her yerinden sporcu çıkartmaya çalışıyoruz. Bugün burada yarışan kadın sporcularımız belirli aşamalardan geçerek buraya geldiler. Türkiye'de iyi noktaya geldik. Avrupa'da Kadın A Milli satranç takımımız da başarılar elde etti" ifadelerini kullandı.

HABER: MERT DOKUZOĞLU