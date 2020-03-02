﻿
Ne hayalleri vardı...
﻿
Site İçi Arama
﻿

NE HAYALLERİ VARDI...

Ne hayalleri vardı...

Fatih Ali, Ankaragücü'nde antrenmanlara çıktığını ancak seçilemediğini yeni bir hayat için Yunanistan'a gitmek istediğini dile getirdi.

1141 Okunma

Futbolcu olmak için 6 ay önce Türkiye'ye geldiğini ifade eden Afganistan uyruklu Fatih Ali, "2 hafta boyunca Ankaragücü'nde idmanlara çıktım ancak olmadı. Bunun üzerine Avrupa'ya gitmeye çalıştıysam da başaramadım. Ancak, kapıların açılacağı haberi üzerine bir kez daha denemek üzere Edirne'ye gittim. Ancak Yunanistan polisi, eşyalarımı aldıktan sonra geri yolladı. Ardından da deniz yoluyla gitmek için İzmir'e geldim. Ne olursa olsun hayalimi gerçekleştirip, futbolcu olmak istiyorum." şeklinde konuştu.

ETİKETLER
Ligde teknik direktör değişiminde Ankaragücü zirvede
Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası başladı
CBL Ankara’da 14. Haftanın Ardından
OGM Ormanspor deplasmanda mağlup
Haftanın Nabzı bugün 20:00'da
Pazar gününün tek kazananı kadınlar
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿