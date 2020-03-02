Ne hayalleri vardı...

Futbolcu olmak için 6 ay önce Türkiye'ye geldiğini ifade eden Afganistan uyruklu Fatih Ali, "2 hafta boyunca Ankaragücü'nde idmanlara çıktım ancak olmadı. Bunun üzerine Avrupa'ya gitmeye çalıştıysam da başaramadım. Ancak, kapıların açılacağı haberi üzerine bir kez daha denemek üzere Edirne'ye gittim. Ancak Yunanistan polisi, eşyalarımı aldıktan sonra geri yolladı. Ardından da deniz yoluyla gitmek için İzmir'e geldim. Ne olursa olsun hayalimi gerçekleştirip, futbolcu olmak istiyorum." şeklinde konuştu.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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