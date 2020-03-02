CBL Ankara’da 14. Haftanın Ardından

Normal sezon gruplarında oynanan 8. haftayı Hacettepe Üni Tıp Fakültesi, Roketsan, Türk Telekom, Vakıfbank, Denizbank, TCDD ve Man takımları galibiyetle kapattı. Seri A’da 5 galibiyet ile Roketsan zirvede yer alırken Aselsan ikinci, Türk Telekom ise maç fazlası ile üçüncü sırada yer aldı.
Seri B-1’de Hacettepe Üni Tıp Fakültesi ilk sıranın sahibi olurken Bilkent Holding ikinci, Man ise üçüncü sırada kendilerine yer buldular. Seri B-2’de ise TCDD 5 galibiyet ile birinci, TC.SSB ikinci, Vakıfbank ise averajla üçüncü sırada yer aldı.
TED Üniversitesi Prof. Dr. Rüştü Yüce Spor Salonu’nda oynanan 14. hafta maçları sonunda Bilkent Holding takımını 45-73 mağlup eden Man “Haftanın Takımı” oldu. Man takımının Antrenörü İlhan Sivridemir “Haftanın Antrenörü” seçilirken yine aynı takımda yer alan Sinan Savaş ise 38 dakika sahada kaldığı maçta 16 sayı-31 ribaund-8 asist-4 top çalma-1 blokluk performansı ile 43 verimlilik puanına imza attı ve “Haftanın Oyuncusu” oldu.
Haftanın beşinde ise şu isimler yer aldı;
Tibet Yolsal (Hacettepe Üniversitesi Tıp)
Çağatay Atalay (Türk Telekom)
Alper Çifçi (Vakıfbank)
Serkan Balcı (Denizbank)
İsmail Eroğlu (TCDD)
Haftanın En Farklı Kazanan Takımı:TCDD (77-46)
Haftanın En Fazla Ribaund Alan Takımı: Hacettepe Üni Tıp (67)
Haftanın En Çok Asist Yapan Takımı: Man (24)
Haftanın En Çok Top Çalan Takımı: EPDK (23)
Haftanın En Fazla Hızlı Hücumdan Sayı Üreten Takım: TCDD (34)
En Fazla Blok Yapan Takım: Eti Maden (7)
14.Hafta Maç Sonuçları
HABER: MERT DOKUZOĞLU
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