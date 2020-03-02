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OGM Ormanspor deplasmanda mağlup
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OGM ORMANSPOR DEPLASMANDA MAĞLUP

OGM Ormanspor deplasmanda mağlup

ING Basketbol Süper Ligi’nin 21. hafta karşılaşmasında OGM Ormanspor, deplasmanda Gaziantep Basketbol'a 102-77 mağlup oldu.

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Ligin 21. haftasında OGM Ormanspor, Gaziantep Basketbol'a konuk oldu.

Mücadeleye etkili başlayan ev sahibi takım, ilk periyodu 18-14 önde bitirdi. Gaziantep Basketbol, ikinci periyoduda 46-33 önde tamamladı.

OGM Ormanspor etkisini devam ettiremezken, parkeden 102-77 mağlubiyetle ayrıldı.

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