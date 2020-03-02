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Haftanın Nabzı bugün 20:00'da
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HAFTANIN NABZI BUGÜN 20:00'DA

Ankaragücü, Gençlerbirliği, Osmanlıspor ve Keçiörengücü'nün değerlendirildiği Haftanın Nabzı bu akşam saat 20:00'da Klasspor Tv'de...

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Süper Lig'in 24'üncü haftasında MKE Ankaragücü, Sivasspor’a 3-0 mağlup oldu. Maç sonrası Mustafa Reşit Akçay nasıl imalarda bulundu? Mağlubiyetin sorumlusu kim? Bir diğer Başkent ekibi Gençlerbirliği deplasmanda Galatasaray’a 3-0 mağlup oldu. Maç sonrası iki teknik adam neden ortak basın toplantısı düzenledi? TFF 1. Lig'in 24'üncü haftasında Osmanlıspor sahasında Fatih Karagümrük A.Ş. ile 1-1 berabere kaldı. Keçiörengücü deplasmanda Balıkesirspor karşısında nasıl bir performans gösterecek? Tüm bu gelişmeler ve daha fazlası bu akşam Klasspor TV'de.

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