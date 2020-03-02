Haftanın Nabzı bugün 20:00'da

Süper Lig'in 24'üncü haftasında MKE Ankaragücü, Sivasspor’a 3-0 mağlup oldu. Maç sonrası Mustafa Reşit Akçay nasıl imalarda bulundu? Mağlubiyetin sorumlusu kim? Bir diğer Başkent ekibi Gençlerbirliği deplasmanda Galatasaray’a 3-0 mağlup oldu. Maç sonrası iki teknik adam neden ortak basın toplantısı düzenledi? TFF 1. Lig'in 24'üncü haftasında Osmanlıspor sahasında Fatih Karagümrük A.Ş. ile 1-1 berabere kaldı. Keçiörengücü deplasmanda Balıkesirspor karşısında nasıl bir performans gösterecek? Tüm bu gelişmeler ve daha fazlası bu akşam Klasspor TV'de.

LÜTFEN KANALIMIZA ABONE OLARAK BİZİ DESTEKLEYİNİZ.

https://goo.gl/XaPmpu Türkiye'nin ilk İnternet Spor Televizyonu Klasspor TV'nin Youtube hesabını takip ederek bize destek olabilirsiniz. Web Sitemiz: http://www.klasspor.tv Facebook Adresimiz : https://www.facebook.com/KlassporTV/ Twitter Adresimiz: https://www.twitter.com/KlassporTV/ İnstagram Adresimiz: https://www.instagram.com/KlassporTV/