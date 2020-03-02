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Pazar gününün tek kazananı kadınlar
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PAZAR GÜNÜNÜN TEK KAZANANI KADINLAR

Pazar gününün tek kazananı kadınlar

Kadınlar 1.Ligi'nin 15. haftasında ABB FOMGET deplasmanda Kocaeli Futbol Kulübü'nü 1-0 yendi.

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Başkent ekibi, dün deplasmanda Kocaeli ile karşı karşıya geldi. ABB FOMGET,  Natalia'nın golüyle 1-0 galip gelerek 3 puanın sahibi oldu.

İki ekipte sahaya "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar dileriz" yazan pankartla çıktı.

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