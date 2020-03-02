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KAYBEDENLER KULÜBÜ

Kaybedenler Kulübü

Başkent takımları bu hafta pazar günü oynadıkları karşılaşmadan kötü sonuçla ayrıldılar.

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Süper Lig'de mücadele eden Başkent ekiplerinden Ankaragücü dün sahasından oynadığı Sivasspor karşılaşmasında 3-0 mağlup olurken, Gençlerbirliği'de deplasmanda aynı skorla Galatasaray'a 3-0 yenildi. Alınan bu sonuçlarla Ankaragücü düşme hattından yer alarak 20 puanla 17. sırada yer alırken, Gençlerbirliği 27 puanla 11. sırada bulunuyor.

2. Lig'de yer alan Hacettepe, Hekimoğlu Trabzon'a 1-0 mağlup olurken, Başkent Akademi Afjet Afyonspor'a karşı 5-1 kaybetti. Yine aynı ligde mücadele eden bir diğer Başkent temsilcisi Etimesgut Belediyespor sahasında Sakaryaspor'a 2-0 yenildi.

Bir diğer lig 3. Lig'e baktığımızda Çankaya FK deplasmanda Yomraspor'a 1-0 yenilirken, Altındağ Belediyespor'da Darıca Gençlerbirliği'ne aynı skorla mağlup oldu.

 
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