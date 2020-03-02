Türk Telekom sahasında gülemedi

Ligin 21. haftasında Türk Telekom, Pınar Karşıyaka'yı konuk etti.
Mücadele başlamadan önce Suriye’nin İdlib şehrinde hain saldırı sonucu şehit olan Mehmetçikler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Karşılaşmaya etkili başlayan Başkent ekibi, ilk 2 dakikayı 5-0 önde tamamladı. Pınar Karşıyaka karşılaşmada etkisini artırarak, ilk çeyreği 16-12 önde tamamladı.
İkinci periyottada etkisini devam ettiren konuk ekip, devreyi 36-33 önde bitrdi. Üçüncü çeyrekte de etkisini devam ettiren Pınar Karşıyaka, Yunus Emre Sonsırma’nın 3 sayılık basketiyle son periyoda 57-45 üstün girdi. Mücadele genelinde etkisini hissettiren Pınar Karşıyaka, karşılaşma sonunda 77-62 galip geldi.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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