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Türk Telekom sahasında gülemedi
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TÜRK TELEKOM SAHASINDA GÜLEMEDİ

Türk Telekom sahasında gülemedi

ING Basketbol Süper Ligi’nin 21. hafta karşılaşmasında Türk Telekom sahasında Pınar Karşıyaka'ya 77-62 mağlup oldu.

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Ligin 21. haftasında Türk Telekom, Pınar Karşıyaka'yı konuk etti.

Mücadele başlamadan önce Suriye’nin İdlib şehrinde hain saldırı sonucu şehit olan Mehmetçikler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Karşılaşmaya etkili başlayan Başkent ekibi, ilk 2 dakikayı 5-0 önde tamamladı. Pınar Karşıyaka karşılaşmada etkisini artırarak, ilk çeyreği 16-12 önde tamamladı.

İkinci periyottada etkisini devam ettiren konuk ekip, devreyi 36-33 önde bitrdi. Üçüncü çeyrekte de etkisini devam ettiren Pınar Karşıyaka, Yunus Emre Sonsırma’nın 3 sayılık basketiyle son periyoda 57-45 üstün girdi. Mücadele genelinde etkisini hissettiren Pınar Karşıyaka, karşılaşma sonunda 77-62 galip geldi.

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