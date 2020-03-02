Eren ve Mert aramızdan ayrılalı 1 sene oldu

Geçtiğimiz sene Süper Lig'in 24. haftasında takımlarının deplasmanda Antalyaspor'u 4-2 mağlup ettiği maçın ardından bir grup MKE Ankaragücü taraftarı, Yılmaz Doğan yönetimindeki 06 FV 6125 plakalı midibüsle dönüşe geçti. Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 25'inci kilometresine geldiğinde Adil Erkan yönetimindeki 43 LD 961 plakalı otomobil, midibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan midibüs, şarampole devrildi. Kazada Eren Açıkgöz ile Mert Turgut Çakır (17) vefat etti, 24 taraftar ise yaralandı.
Elim kazanın ardından 1 yıl geçti, Eren ve Mert'i aramızdan ayrılışlarının sene-i devriyesinde sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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