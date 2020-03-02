Ankaragücü'nde Beşiktaş hazırlıkları başladı

Teknik Direktör Mustafa Reşit akçay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dün oynanan Sivasspor karşılaşmasında tam süre alan oyuncular günü yenileme antrenmanı ile tamamladı.

Dünkü karşılaşmada forma giymeyen oyuncular ise antrenmana dinamik ısınma ile başladı. Yapılan pas çalışmasından sonra, ana bölümde taktiksel dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi. Antrenman soğuma hareketleri ile bitirildi.

Başkent ekibinde sakatlığı sona eren Pinto, sağlık ekibinin gözetimi altında kontrollü bir şekilde çalışmalara başladı. Sivasspor maçında cezalı duruma düşen Miloš Stanojević Beşiktaş karşılaşmasında görev alamayacak.

Gerçekleştirilen antrenmanı kulüp başkanı Fatih Mert ve yönetim kurulu üyeleri de yakından takip etti.