Melekler rahat kazandı

Mehmet Akif Pirim Spor Salonu’ndaki karşılaşmada etkisini devam ettiren Yenimahalle, hızlı hücum ve etkili oyun taktiği ile Pazarspor maçında farklı galibiyet elde etti. Melekler sahaya Ceylan, Fatma, Edanur, Bilgenur, Olga, Anastasia ve kalede Selen yedisi ile çıktı.

Başkent ekibi Ceylan ve İlayda ikilisinin art arda kaydettiği goller ve etkili oyunu ile devreyi 24-11 önde tamamladı. Yenimahalle Belediyesi’ne galibiyeti getiren golleri; Ceylan (9), İlayda (8), Bilgenur (7), Edanur, Gülcan ve Gülsüm (6), Olga (3), Sabiha ve Anastasia (1) attı.

Ligde 11. galibiyetini elde ederek yolunda emin adımlarla ilerleyen Melekler, 4 Mart'ta deplasmanda karşı karşıya geleceği Yalıkavak Spor Kulübü Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçı öncesinde moral buldu.