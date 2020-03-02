﻿
Melekler rahat kazandı
﻿
Site İçi Arama
﻿

MELEKLER RAHAT KAZANDI

Melekler rahat kazandı

Yenimahalle Belediyesi SK, Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nin 15. hafta karşılaşmasında Pazarspor Kulübünü 47-29 mağlup ederek 11'inci galibiyetini elde etti.

212 Okunma

Mehmet Akif Pirim Spor Salonu’ndaki karşılaşmada etkisini devam ettiren Yenimahalle, hızlı hücum ve etkili oyun taktiği ile Pazarspor maçında farklı galibiyet elde etti. Melekler sahaya Ceylan, Fatma, Edanur, Bilgenur, Olga, Anastasia ve kalede Selen yedisi ile çıktı.

Başkent ekibi Ceylan ve İlayda ikilisinin art arda kaydettiği goller ve etkili oyunu ile devreyi 24-11 önde tamamladı. Yenimahalle Belediyesi’ne galibiyeti getiren golleri; Ceylan (9), İlayda (8), Bilgenur (7), Edanur, Gülcan ve Gülsüm (6), Olga (3), Sabiha ve Anastasia (1) attı.

Ligde 11. galibiyetini elde ederek yolunda emin adımlarla ilerleyen Melekler, 4 Mart'ta deplasmanda karşı karşıya geleceği Yalıkavak Spor Kulübü Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçı öncesinde moral buldu.

ETİKETLER
CBL Ankara’da 14. Haftanın Ardından
OGM Ormanspor deplasmanda mağlup
Haftanın Nabzı bugün 20:00'da
Pazar gününün tek kazananı kadınlar
Kaybedenler Kulübü
Türk Telekom sahasında gülemedi
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿