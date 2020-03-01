Takımdan ayrıldıktan sonra Trabzonspor ile kupada karşılaşmak Yanal'ın kaderinde var…

Takımdan ayrıldıktan sonra Trabzonspor ile kupa maçı oynamak Ersun Yanal’ın kaderinde var…

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Ersun Yanal’ın hafta içi oynanacak Trabzonspor kupa maçında takımının başında yer alacağı açıklandı.

Futbol tarihinde pek benzeri görülmeyen bu durum ise Ersun Yanal’ın başına ikinci kez geliyor.

Üstelik yine Türkiye Kupasında ve yine Trabzonspor’a karşı.

Hafızaları hemen tazeleyelim.

Sene 2004.

UEFA Kupasında fırtınalar estiren Gençlerbirliği’nin teknik direktörü Ersun Yanal’ın yıldızı parlamış, Valencia maçı sonrası Milli Takım teknik direktörlüğü görevine getirilmişti. Gençlerbirliği, UEFA Kupasından elense de Türkiye Kupasında mücadelesini devam ediyor ve geçen sene Antalya’da yine Trabzonspor’a kaybettiği kupayı kazanmak için İstanbul Olimpiyat Stadında final maçına hazırlanıyordu.

Ersun Yanal’ın Türkiye Kupası final maçında takımın başında çıkmasına başta Zeki Ünaldı olmak üzere bir çok yönetici karşı çıkmış ancak rahmetli başkan İlhan Cavcav’ı bu kararından vazgeçirememişlerdi.

5 Mayıs 2004 yılında oynanan Türkiye Kupası finaline takımı hiç hazırlamadığı iddia edilen Ersun Yanal yönetiminde çıkan Gençlerbirliği sahadan 4-0 gibi farklı bir yenilgi ile ayrılmış ve kupayı müzesine götürememişti.

Sene 2020

Fenerbahçe, haftaiçi oynayacağı Türkiye Kupası maçında Trabzonspor’a karşı görevinden ayrılan Ersun Yanal ile çıkıyor…

KLASSPOR ÖZEL HABER – BÜLENT ATLAS