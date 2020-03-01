Teknik adamlardan ortak duyarlılık

Hamza Hamzaoğlu ve Fatih Terim maç sonrası düzenlenen basın toplantısına beraber katıldı.

Hamza Hamzaoğlu, Fatih Terim'in beraber basın toplantısına katılma teklifini seve seve kabul ettiğini ifade ederek, "Hep kötü günlerde bir araya geliyoruz ama millet olarak artık iyi günlerde bir arada olmalıyız. Birbirimizin kıymetini bilelim. Bugün işimiz icabı çıktık, maçımızı yaptık, mücadelemizi verdik, oyuncularımız sahada rekabet etti, kazandık, kaybettik. Bunlar hep bugüne kadar olan ve bundan sonra olacak şeyler. İşimizi en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz. Hepimizin kalbi, yüreği, vatanımız ve evlatlarımız için çarpıyor. Acılarımızı paylaşıyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz. Kolay bir şey değil, çok acı. Fakat vatan da böyle vatan oluyor. Bu son olsun. Artık birlik zamanıdır. Biz de bu birliği bu şekilde dile getirelim istedik. Hocama teşekkür ediyorum ve maçtan dolayı tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

"HER ZAMAN BİR ARAYA GELELİM"

Fatih Terim, karşılaşma hakkında değerlendirme yapmayı uygun görmediklerini söyleyerek, "Maç oynandı, bitti. Birimiz kazandık, birimiz kaybettik. 'Ateş düştüğü yeri yakar.' cümlesinden hareketle her anne ve babaya Allah evladını bağışlasın. Şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyoruz, ailelerine Allah sabır versin. Bir baba olarak, evladın ne kadar önemli olduğunu, kaybın neler olabileceğini tahmin edebiliyorum. Allah sabır versin. Ülkemize Allah sabır versin. Devletimize, Allah güç ve kuvvet versin. Her zaman bir araya gelelim." dedi.