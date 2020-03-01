Hamza Hamzaoğlu: Bu vatan, bu evlatlar bizim

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim karşılaşma sonunda beraber röportaj verdiler.

Hamza Hamzaoğlu, "Maçların bir önemi yok şu anda. Galatasaray kazandı tebrik ediyorum. Oyuncularımız oynadı, mücadelelerini verdiler. Acımız büyük. Onların acısından daha büyük bir şey olmadığını, maçların, sonuçların bir öneminin olmadığını dile getirmek istedik. Hep zor günlerde bir araya geliyoruz, artık iyi günlerde de birlikte olmalıyız. Biz hocamla birlikte milli takıma hizmet ettik, onurla, şerefle bunu gerçekleştirmeye çalıştık. Rakip olduk, mücadele ettik sahada oyuncularımız mücadele etti ama hep beraberiz. Artık düşmanlığı, her şeyi kenara bırakalım. Kötü günlerde olduğu gibi iyi günlerde de birlikte olalım. Bu vatan, bu evlatlar bizim. Her zaman sahip çıkalım. İyi günlerinde de." ifadelerine yer verdi.

Fatih Terim, "Maç oynandı bitti, günün anlam ve önemi dolayısıyla stüdyodakiler maç kritiğini bizim yerimize yaparlarsa seviniriz. Biz üzüntümüzü bu şekilde dile getirmek istedik. Allah kimseye evlat acısı vermesin, kolay bir şey değil. Yan yana durmamız taraftarıyım, safları sıklaştırma zamanı. Tam o zamandır bu zaman. Ümit ediyorum ki ülkede herkes aynı dili konuşur, her platform. Başka bir Türkiye yok. Muhalefeti, iktidarı herkes ama herkes artık ortak bir dile kavuşmalı." diye konuştu.

"BUGÜN FUTBOL KONUŞMANIN BİR ANLAMI YOK"

Maçın ardından Ahmet Oğuz, "Aslında bugün futbol konuşmanın bir anlamı yok. Ülkemizin yaşadığı olaylardan ötürü üzüntülüyüz. Şehitlerimiz var. Bu duruma çok üzgünüz. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. İstiklal Marşı'na ülkenin durumu aklıma geldi. Dimdik durduğumuzu göstermek için asker selamı verdim. Buradan selam göndermek istemiştim. Bu bayrağı kimse indiremez. Askerlerimizin yanındayız. Bu konuyu konuşurken titriyorum. Askerlerimizin yanlarındayız. Bunu bilsinler." dedi.

Ramos,"Zor maç olacağını bekliyorduk zaten. Önemli bir rakibe karşı oyunuyoruz. Özellikle evlerinde oynadıkları için zor olacaktı. Çok daha fazla performans göstermemiz gerektiğini biliyorduk. Fakat Galatasaray'a karşı oynadığımızda maalesef böyle bir sonuçla karşılaştık. Yaşadığımız şeylerin bizde bilincindeyiz, üzüntüyle takip ediyoruz. Burada etkilenmemek mümkün değil. Bizde sizin acınızı paylaşıyoruz. Bu şartlar altında futbol oynamak bazen zor oluyor." şeklinde konuştu.