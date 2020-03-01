Mustafa Reşit Akçay: Yeterli olmadığımız anlaşılırsa saygıyla karşılarız

Ankaragücü, sahasında Sivasspor'a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Başkent ekibinin teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, "Tabii skora bakıldığında aciz bİr Ankaragücü gibi anlaşılabiliriz. Takımımızdan çok memnunuz. Arkadaşlarımın hepsini kutluyorum. Rakibi kutluyorum. Beşiktaş müsabakası var o da zor geçecek bir müsabaka. Yeterli olmadığımız anlaşılırsa saygıyla karşılarız. Skor kötüyse siz başarırsınız. Seyirci böyle görür, yöneticiler böyle görer. Yenilmek bir namusszuzluk değil ki. Yönetim kuruluna bağlızıyız. Yönetim kurulu bize bu iş bu kadar derse saygıyla karşılarız. Kemik doku oluşturmak için zaman gerekir. Taraftarla biizm aramızda bir çelişki yaratabilir.Beklentilerimizim altında kalanlar olabilir. Biz güvenerek sahaya koyuyoruz." açıklamasında bulundu.

"KOLAY BİR DEPLASMAN DEĞİLDİ"

Sivasspor teknik direkörü Rıza Çalımbay, zor bir deplasman olduğunu beliterek "Biz buraya gelirken, Ankaragücü'nün yerine kendimizi koyduk. Ankaragücü'nün rakipleride berabere kalmıştı. Bu maç onların için büyük avantajdı. İlk yarıda istediğimizi yapmadık. İkinci yarıda oyun disiplininden hiç kopmadık. İyi bir galibiyet aldık. Bundan sonraki maçlar telafisi olmayan maçlar. Tek hedefimiz Galatasaray maçı. Mütevazi bir takımız. Kolay bir deplasman değildi. Takımdan çok memnunum. Mükemmel işler yaptılar. Bu maçın Galatsaray maçından daha zor olacağını söyledim." dedi.