Gençlerbirliği'nin İstanbul'da yüzü gülmüyor

Gençlerbirliği, deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma sonunda Başkent ekibi sahadan 3-0 mağlubiyetle ayrıldı.
Takımların ilk 11'leri
Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Saracchi, Ömer Bayram, Taylan, Seri, Onyekuru, Feghouli, Falcao
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet, Toure, Flavio, Halil İbrahim, Yasin, Fabricio, Candeias, Berat, Sessegnon, Sio.
Galatasaray karşılaşmaya hızlı başladı. 3. dakikada Ömer Bayram'ın kullandığı köşe vuruşunda altıpası üzerinde yükselen Donk, topu ağlara göndererek Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. 28. dakikada 28. dakikada Seri'nin soldan kullandığı faulde Falcao'nun altıpas gerisinde uygun durumda kafayla vurduğu top kaleci Nordfeldt'ta kaldı. Karşılaşmanın 24. dakikasındaSessegnon'un kullandığı köşe vuruşuna Baiano gelişine vurmayı denedi, şutu farklı şekilde yandan auta gitti. Mücadelenin 33. dakikasında Mariano'nun sağ kanattan yaptığı ortasını tamamlayan Falcao skoru 2-0 yaptı.
İlk yarı 2-0 Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi.
Mücadelinin 52. dakikasında Gençlerbirliği gole çok yaklaştı... Ramos'un kullandığı serbest vuruşu Muslera son anda köşeden parmaklarının ucuyla kornere gönderdi. Sarı-kırmızılı ekipte Feghouli'nin ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Falcao fileleri havalandırarak takımını 3-0 öne geçirdi. Karşılaşma bu skorla sona erdi.
Gençlerbirliği, 27 puanda kalırken Galatasaray 48 puana yükseldi.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.