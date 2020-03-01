Akçay: Asla vazgeçmeyeceğiz

“Mücadelemizi sürdüreceğiz”

Süper Lig’in 24’üncü haftasında Sivasspor’u evinde ağırlayan Ankaragücü 0 – 3’lük bir skorla mağlup oldu. Mağlubiyetin ardından yayıncı kuruluşa konuşan Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, “Zor bir maç oldu. Skor ezici gibi gözüküyor da öyle değil. Ayakta durduk. Penaltı bizi hırpaladı ama oyuncularımdan memnunum. Maçın sonuna kadar disiplinden ayrılmadık. Tabi oynadığımız rakip şampiyonluğu hedefleyen güçlü bir rakip. Onlar da umarım hefeflerine ulaşırlar. Biz asla vazgeçmeyeceğiz. Mücadelemizi sürdüreceğiz. Yönetim kurulumuzla birlikte asla vazgeçmeyeceğiz. Yönetim kurulu yarın öbür gün ne der bilmiyorum. Seyirci belki bugün değişik düşüncelere girdi ama olsun. Onlar da kendilerine göre haklı. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Buna emin olsunlar.” İfadelerini kullandı.

"Kırmızı kart Sivasspor karşısında bizi zorladı"

Şehitlerimiz için başsağlığı dileyen Ankaragüçlü futbolcu Orkan Çınar, “Bugünlerde futbol hakkında çok bir şey yok. Maçları mecburen oynuyoruz. Hepimiz çok üzgünüz. Maç şöyle geçti böyle geçti diye konuşmak benim karakterime yakışmaz.” dedi.

Cebrail Karayel de düşüncelerini “ Ligin formda takımlarındsan biriyle oynadık. Kazanmak istiyorduk. Maça da fena başlamadık aslında. Ama görülen iki talihsiz sarı kart sonrası gelen kırmızı kart Sivasspor gibi bir takım karşısında bizi zorladı.” Sözleriyle aktardı.