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Eryaman Stadyumu'nda "istifa" sesleri yükseldi
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ERYAMAN STADYUMU'NDA "İSTİFA" SESLERİ YÜKSELDİ

Eryaman Stadyumu'nda "istifa" sesleri yükseldi

Sivasspor maçında istifa sloganları...

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Ankaragücü, Süper Lig'in 24. Haftasında Sivasspor'a 3-0 mağlup oldu.

Sivasspor'un 2. golünün ardından Ankaragüçlü taraftarlar "Mustafa istifa" ve "İsmail Kartal" şeklinde tezahürat yaptılar.

Konuk ekibin 3. golünün ardından "Mustafa istifa" sesleri daha da yükseldi.

İsmail Kartal, Çaykur Rizedeki teknik direktörlük görevinden dün istifa etmişti.

 
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