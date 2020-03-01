Başkent ekibi ateş hattında

Ankaragücü maça; Ricardo, Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Cebrail, Lukasik, Milos Stanojevic, Gerson Rodrigues, Saba, Michalak, Orgill ilk 11’i ile başladı.

Maçın ilk dakikalarında sol kanattan ani gelişen Sivasspor hücumunda savunmanın arkasına atılan pasla Mert Hakan Yandaş çaprazdan karşı karşıya kaldı fakat yaptığı vuruşta top direğin dibinden dışarı gitti.



Ankaragücü'nün etkili kanat oyuncuları Lobzhanidze ve Michalak boş alan bulmakta zorlandı. Gerson Rodrigues ise takımının rakip kaleye gitmesinde önemli bir yük taşıdı.

29’uncu dakikada Ankaragücü bir anda sağ kanattan tehlikeli geldi. Lobzhanidze'nin pasıyla topla buluşan Rodrigues zor pozisyonda sol ayağıyla vuruşunu yaptı fakat isabet sağlayamadı.

Mücadelenin 36’ıncı dakikasında Ankaragücü formasıyla ilk resmi maçına çıkan Milos Stanojevic, Fatih Aksoy'a yaptığı müdahalenin ardından önce ikinci sarı kartı ardından da kırmızı kartı görerek oyun dışı kaldı.

41’inci dakikada Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay oyuna değişiklikle müdahale etti ve Ricardo Faty oyuna girerken Konrad Michalak kenara alındı. 43’üncü dakikada Lobzhanidze sol kanatta rakiplerinden sıyrılırken yerde kaldı ve Ankaragücü tehlikeli olabilecek bir noktadan serbest vuruş kazandı. Serbest vuruşta topun başına geçen Lobzhanidze doğrudan kaleyi vurmayı düşündü ancak top yan ağlarda kaldı.

İlk yarı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

60’ıncı dakikada Ankaragücü'nde Rodrigues ve Lobzhanidze sık sık yer değiştirerek rakip kalede pozisyon aradı.

69’uncu dakikada ivasspor köşe vuruşunda Hakan Arslan kafayı vurdu ancak kaleci Ricarda gole engel oldu. Seken topu Caner Osmanpaşa kale sahasına yollarken ikinci kez topu önünde bulan Hakan Arslan yakın mesafeden takımını öne geçiren golü kaydetti. 71’inci dakikada ise Cebrail'in hatasıyla topla buluşan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Mert Hakan vuruşunu yaparken yerde kaldı ve hakem beyaz noktayı gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Mert Hakan Yandaş kaleci Ricardo'ya takılırken seken topu tamamlamayı başardı ve skoru 2-0'a getirdi.



75’inci dakikada Başkent sahibi ekibinde zaman zaman etkili olan Lobzhanidze yerini Orkan Çınar'a bırakıyor.

88.dakikada Ankaragücü gole çok yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına giren İlhan Parlak uygun durumda vuruşunu yaptı ancak kaleci Samassa topu çıkarmayı başardı.

90+1.dakikada sol kanattan hızlı gelişen Sivasspor atağında Fernando düzgün bir vuruş yaptı direkten dönen topu Yatabare tamamladı ve golü attı. 0-3

Maçı konuk ekip Sivasspor 3-0 galip bitirdi.