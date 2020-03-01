Spor Toto deplasmanda kayıp

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren iki takım karşı karşıya geldi. Süleyman Seba Spor Salonunda oynanacak karşılaşma 17.00'de başladı. Mücadeleyi 33 -28 ev sahibi takım kazandı.
Spor Toto, ligde 17 puanla 3. sırada yer alırken, Beşiktaş Aygaz maç fazlasıyla liderliğin sahibi oldu.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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