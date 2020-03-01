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Spor Toto deplasmanda kayıp
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SPOR TOTO DEPLASMANDA KAYIP

Spor Toto deplasmanda kayıp

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 15. haftasında Spor Toto, deplasmanda Beşiktaş Aygaz'a 33-28 mağlup oldu.

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Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren iki takım karşı karşıya geldi. Süleyman Seba Spor Salonunda oynanacak karşılaşma 17.00'de başladı. Mücadeleyi  33 -28 ev sahibi takım kazandı.

Spor Toto, ligde 17 puanla 3. sırada yer alırken, Beşiktaş Aygaz maç fazlasıyla liderliğin sahibi oldu.

 

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