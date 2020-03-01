Halkbank İkinci Lig takımında hedef Birinci Lig

16 karşılaşmanın 14’ünde galip gelen Halkbank İkinci Lig Takımında Baş Antrenörü Erdi Demir, yarı finalde Halkbank’a yakışır bir mücadele vererek başarılı olmak istediklerini dile getirdi. Başarılı antrenör zorlu geçen lig etabını başarı ile bitirdiklerinin altını çizerek şu açıklamalarda bulundu:

“Bu sezon iyi çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Herkesin bildiği gibi, sporcularımız, çok genç ve bir üst lige çıkmak için çok istekliler. Bu isteği hem idmanlarda hem maçlarda görmek mümkün. Onlarla gurur duyuyorum. Umarım, birlikte emeklerimizin karşılığını alır ve kulübümüzü onurlandırırız. Elbette, tüm imkanları ile bizi destekleyen kulübümüz ve bcamiamıza teşekkür ediyoruz. Takımımızı zor maçlar bekliyor olsa da bizim de camiamızı mutlu etmek adına tüm gücümüzle ama centilmence mücadele edeceğimizi söylemek isterim."

YARI FİNAL KARŞILAŞMALARI ESKİŞEHİR'DE OYNANACAK

İkinci Lig Yarı Final karşılaşmaları 6-7-8 Mart tarihlerinde Eskişehir’de yapılacak. Halkbank 2.Lig Erkek Takımı burada Konya Büyükşehir Belediyesi, SGK ve Erzin Yeşilkent takımları ile D Grubunda yer final grubuna yükselmek için kıyasıya mücadele edecek.

Halkbank’ın, Eskişehir Teknik Üniversite 2 Eylül Kampüsü Spor Salonu'nda oynayacağı karşılaşmalar şu şekilde:

6 Mart Saat 18:30 Konya Büyükşehir Belediyesi

7 Mart Saat 16:30 SGK

8 Mart Saat 17:30 Erzin Yeşilkent