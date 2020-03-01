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Gençlerbirliği Ay Yıldızlı formayla çıkıyor
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GENÇLERBİRLİĞİ AY YILDIZLI FORMAYLA ÇIKIYOR

Gençlerbirliği Ay Yıldızlı formayla çıkıyor

Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Gençlerbirliği karşılaşmasınada Başkent ekibi seremoniye beyaz Ay Yıldızlı formayla çıkacak.

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Gençlerbirliği, bugün saat 19.00'da deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde Başkent ekibi sosyal medya hesabından şehitlerimizin anısına beyaz Ay Yıldızlı formamızla sahada olacağını açıkladı.

Başkent temsilcisi tarafından sosyal medya üzerinde yapılan açıklamada "Bu akşam beyaz Ay Yıldızlı formamızla sahada olacağız." ifadesine yer verildi.

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